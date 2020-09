Eigentlich war sie auf dem Weg an eine Hochzeit in den Bergen. Doch statt in schicker Robe fand sich Alena Gerber, 31, plötzlich im Spitalhemd wieder. Seit Tagen hatte sie unter Herzklopfen, Schmerzen und Stechen in der Brust gelitten. Lange nahm sie die Beschwerden nicht ernst, wie sie in ihrer Instagram-Story erzählt.