Model Stefanie Giesinger packt über sexuelle Unlust aus

Für die meisten noch immer ein Tabu

«Ich habe Freundinnen, die schon länger verheiratet sind und auch mal monatelang keinen Sex haben. Deswegen ist es bei mir gar nicht so ein Tabu», erklärt Giesinger. Doch das sei die Ausnahme. Insgesamt müsse das Thema mehr in die Mitte der Gesellschaft gebracht werden. Denn obwohl die Scham darüber gross sei, hätten doch die meisten auf die ein oder andere Weise mit dem Thema zu tun. Giesinger zitiert hierzu eine Studie des Universitätsspitals Zürich, laut der 45 Prozent der Frauen über «vermindertes sexuelles Interesse» berichteten. Gleichzeitig, so Giesinger und Popov, sei der gesellschaftliche Druck enorm hoch, sexuell zu «performen». Und das auch für Männer.