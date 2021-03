Sie habe schon viele negative Tests gemacht, deshalb habe sie sich total gefreut, endlich ein positives Testergebnis zu bekommen. «Als ich schwanger wurde, habe ich mich auch sofort so gefühlt. Mir war übel, ich war sehr müde, ich musste viel schlafen», erzählt Garrn über die ersten Schwangerschaftsmonate. Sie habe sofort gespürt, dass «ich nicht einfach tun konnte, was ich wollte, sondern dass mir etwas in mir sagte, was ich den ganzen Tag zu tun hatte. Und das war: Nicht viel.» Schon ab der fünften Woche habe sich ihr Leben komplett verändert. «Ich hatte vier Monate lang Morgenübelkeit, und ich brauchte eine Menge Laugenbrezeln, um das zu verkraften.»