Toni Garrn gibt Scheidung von Alex Pettyfer bekannt

Hollywood ist um ein Traumpaar ärmer geworden. Das in Hamburg geborene Topmodel Toni Garrn (30) hat via Instagram bekanntgegeben, sich von ihrem Ehemann, dem Schauspieler Alex Pettyfer (33), scheiden zu lassen. In ihrer Story heisst es: «Alex und ich haben die sehr schwere Entscheidung getroffen, uns scheiden zu lassen. Wir werden unsere Beziehung als Freunde und gemeinsame Eltern unseres Engels Luca fortführen.» Weiter bittet sie in der Story darum, ihre Privatsphäre und die ihrer Familie zu respektieren.