Moderator Daniel Aminati hat sich verlobt

Die Glückwünsche seiner prominenten Freundinnen und Freunden lassen da natürlich nicht lange auf sich warten. Model und «taff»-Kollegin Rebecca Mir, 29, etwa sah das Ganze als längst überfällig an: «Endlichhhhhh. Ich freu mich so sehr für euch», schrieb sie. Ihr Ehemann Massimo Sinató, 40, ergänzte: «Mögt Ihr immer mit Freude und Liebe gemeinsam durchs Leben gehen. Mögt Ihr immer so verliebt sein wie am heutigen Tag! Viel Glück und Freude wünschen wir Euch für Euer Leben zu Zweit. Wir gratulieren Euch vom ganzen Herzen zu Eurer Verlobung.»