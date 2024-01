Sorge um den britischen Sänger Morrissey (64): Der ehemalige Frontmann der erfolgreichen Indie-Band The Smiths liess sich kürzlich in eine Zürcher Klinik einliefern. Dort muss er nun wegen Erschöpfung behandelt werden. Aufgrund dessen wurden bis auf Weiteres sämtliche Konzerte von Morrissey abgesagt. Schon am vergangenen Wochenende hätte er Auftritte in Kalifornien in den USA gehabt, um das 20. Jubiläum seines Albums «You Are the Quarry» zu feiern. Doch die Termine wurden gestrichen.