Wie haben Sie sich kennengelernt?

Penny: Wir trafen uns 1998, rein zufällig an Weihnachten im Nightclub des Londoner Dorchester Hotels. Ein Freund bat mich, Rod nach einem Autogramm zu fragen. Wir fanden uns interessant. Rods Bandleader, der Bassist Carmine Rojas, sagte ihm später: Ich habe ihre Nummer. Aber du machst grad eine Scheidung durch, es ist kein guter Zeitpunkt, sie anzurufen. Er gab Rod meine Nummer erst neun Monate später.



Rod Stewart witzelt: Ob das wirklich so verantwortungsvoll und nötig war?



Penny: Ja, denn ich war noch in einer Langzeitbeziehung!



Rod: Du kommst vom Thema ab! Penny: Nein! Anyway. Unser erstes Date hatten wir mit Freunden in einem italienischen Restaurant in Essex. Danach reiste ich zum ersten Mal nach Los Angeles, um Rod auf der Bühne zu sehen. Zur Jahrtausendwende trat er in Las Vegas auf. Im ersten Jahr führten wir eine Fernbeziehung. Ich lebte in England, Rod in den USA. Wir haben lange Gespräche über das Festnetz geführt, die Geschichte, die jeder von uns mitbrachte, ausgetauscht. Wir hatten von Anfang an eine ehrliche Beziehung.