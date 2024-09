Vor der Pause noch mal nach Las Vegas

Bevor es für Adele endgültig in die wohlverdiente Pause geht, stehen im Oktober noch zehn weitere Auftritte in Las Vegas an. Im Moment soll sie einen Zwischenstopp zu Hause in London einlegen, wo sie am 2. September ihr Kind zur Schule bringen möchte, wie sie bei ihrem letzten Münchner Konzert verriet.