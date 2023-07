Tragischer Unfall auf dem Weg zum Fussballspiel ihres Sohnes

Ciaran Keating und seine Frau Annmarie seien auf dem Weg zu einem Fussballspiel ihres Sohnes Ruairi gewesen, als das Unglück passiert sei. Der Unfall habe sich am Samstagnachmittag an einer Stelle in Swinford im County Mayo ereignet, die als Unfallschwerpunkt bekannt sei. Während der dreifache Vater durch den Zusammenstoss mit einem anderen Auto tödliche Verletzungen erlitten habe, sei seine Frau schwer verletzt worden, aber am Leben geblieben. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs habe den Unfall ebenfalls überlebt.