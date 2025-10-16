Musikproduzent Jack White tot aufgefunden

«Wie verzweifelt muss er gewesen sein?

Die Meldung der Berliner Polizei, dass es sich um Suizid handeln könnte, kann Nikolaus Fischer kaum glauben. «Ich bin bestürzt, wenn es wirklich ein Suizid gewesen ist», sagt er. «Jack White war immer streng gläubig und nach meinem Eindruck hätte er diesen Schritt nie gutgeheissen. Wie verzweifelt muss er gewesen sein, dass er diesen Schritt gegangen ist.