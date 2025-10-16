Musikproduzent Jack White tot aufgefunden

Jack White, bürgerlich Horst Nussbaum, ist in seinem Zuhause in Berlin verstorben. Er wurde 85 Jahre alt. Wie ein Sprecher der Berliner Polizei der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag sagte, wurde der 85-Jährige in seinem Haus in Berlin mit Schussverletzungen tot aufgefunden. Es bestehe der Verdacht eines Suizids, es seien Ermittlungen eingeleitet worden.
Der deutsche Künstler gehörte zu den erfolgreichsten Musikproduzenten im Pop- und Schlagerbereich. Zu seine grössten Hits gehören «Looking for Freedom», der Hit von David Hasselhoff (73), «Gloria» (gesungen von Laura Branigan im Jahr 1982), «Schöne Maid» (Tony Marshall, 1971) und «Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben» von Jürgen Marcus (1948-2018).
Dessen langjähriger Lebenspartner und Manager Nikolaus Fischer zeigt sich gegenüber Blick bestürzt über den Tod von Jack White. «Ich bin schockiert. Jürgen Marcus, mit dem ich über 23 Jahre zusammen war, hatte seine Karriere Jack White zu verdanken.»
«Wie verzweifelt muss er gewesen sein?
Die Meldung der Berliner Polizei, dass es sich um Suizid handeln könnte, kann Nikolaus Fischer kaum glauben. «Ich bin bestürzt, wenn es wirklich ein Suizid gewesen ist», sagt er. «Jack White war immer streng gläubig und nach meinem Eindruck hätte er diesen Schritt nie gutgeheissen. Wie verzweifelt muss er gewesen sein, dass er diesen Schritt gegangen ist.
Jack White war viermal verheiratet und hinterlässt sieben Kinder. Erst Anfang Oktober 2025 machte Jack White Schlagzeilen, als die Trennung von seiner letzten Ehefrau Rafaella Nussbaum (40) bekannt wurde. «Ja, wir sind getrennt. Es ist eine Trennung voller Respekt und in tiefer Freundschaft», erklärte die Mutter der beiden gemeinsamen Kinder damals zur «Bunte». Die beiden waren 15 Jahre lang ein Paar, seit 2015 waren sie verheiratet.
Jack White begann als Fussballer
Bevor Jack White ins Musikbusiness einstieg, strebte er eine Fussballkarriere an. Unter anderem spielte er für den PSV Eindhoven und Tennis Borussia Berlin. Im Jahre 1967 brachte er die erste Platte heraus, insgesamt veröffentlichte White 15 Werke. In seiner Karriere soll er über 1000 Lieder geschrieben haben.
Für sein Schaffen wurde Jack White mit 400 Gold- und Platinauszeichnungen geehrt. 1976 wurde ihm für 100 Millionen verkaufte Tonträger eine Diamant-Schallplatte verliehen. 2014 gab er bekannt, dass er seine Karriere beenden werde, was er am 31. Mai 2014 in der Sendung von Florian Silbereisen (44) auch tat.