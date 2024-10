Muss Lugner-Witte Simone auch aus ihrer Villa ausziehen?

«Jeder weiss, dass ich da in seinem Haus noch bin, was sehr viel kostet und wie sich das dann alles ausgehen soll. Ich hab in meinem Geiste auch schon mal das Wort existenzgefährdend gesehen. Aktuell schaut es nicht so gut aus, weil man kann wollen, was man will, aber man muss sich das auch leisten können», offenbarte Simone Lugner im Gespräch mit RTL. Die Zukunft ist ungewiss, aber sie hofft, wenigstens ihren Job in der Lugner City zurückzubekommen.