Muss man sich Sorgen um Herzogin Meghan machen?

Erst vor ein paar Tagen kam das Paar von einem romantischen Kurztrip aus der Karibik wieder zurück in den USA. Wie die «Daily Mail» berichtete, landete das royale Paar mit einem Privatflieger in Atlanta, Georgia. Die Zeitung veröffentlichte Bilder, die die beiden beim Verlassen des Flugzeuges zeigen. Ob das Herzogenpaar aus beruflichen oder privaten Gründen in Atlanta und nicht in der Nähe seines Wohnortes in Kalifornien landete, ist nicht bekannt.