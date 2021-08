Mutige Journalistin holt die Taliban vor die Kamera

Ward ist in Manhattan, New York, aufgewachsen, als privilegiertes Einzelkind, wie sie sagt. Sie studiert Literaturwissenschaften an der Elite-University Yale, ist im Abschlussjahr, als die Türme des World Trade Center einstürzen. «9/11 hat mein Leben verändert», sagt sie an einem Podium der NGO Women for Women International. Damals sei ihr klar geworden: «Ich will zwischen den Kulturen übersetzen.» Zugute kommt ihr, dass sie neben Englisch sechs Sprachen spricht: Französisch, Italienisch, Russisch, Arabisch, Spanisch und Mandarin.