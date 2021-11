Mutter hatte einen Schlaganfall: Sharon Stone bittet Fans um Hilfe

Stone erlitt den Schlaganfall und eine Gehirnblutung 2001. «Es dauert so lange, sich zu erholen, und es dauert so lange, nachdem man sich erholt hat, sein Leben wiederzuerlangen», sagte sie «Entertainment Tonight» im Jahr 2015. «In all den Jahren, die man damit verbringt, sich zu erholen, verliert man seinen Platz im Leben», so Stone. Man gerät finanziell und beruflich ins Hintertreffen. Wenn man «einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall, Krebs hat, was auch immer», fügte die Schauspielerin hinzu, müsse man sich nicht nur um seine Gesundheit und seine Familie kümmern, «sondern auch wieder von vorne beginnen, wenn es einem gut geht». Das müssten die Menschen erkennen und verstehen.