Mysteriöser Instagram-Account wirft Fragen auf

Könnte Daniel Küblböck noch leben?

Könnte Küblböck seinen Tod also einfach nur vorgetäuscht haben, um sein neues Leben als Lana Kaiser, wie er sich zuletzt nannte, ungestört beginnen zu können und sein altes Leben als Daniel Küblböck hinter sich zu lassen? So gern man diese Geschichte auch glauben möchte, die Wahrheit sieht wohl leider ganz anders aus. In einem Post vom November 2024 stellt die Person, welche den Account auf Instagram führt, klar, dass dieser von einer Freundin von Daniel Küblböck geführt werde. Als der Account 2020 erstellt wurde, war die Verwirrung bei den Fans gross, denn sie wussten nicht, ob ihr Idol etwa doch noch leben könnte und fragten sich: «Also lebt er doch?». Andere liessen Küblböck – beziehungsweise Lana Kaiser – emotionale Worte da. Die Fans erklärten, dass sie die Person lieben würden, egal, ob es Daniel Küblböck oder Lana Kaiser sei. Inzwischen gibt es aber traurige Gewissheit: Es ist nicht der Sänger selbst, der da postet. Es handelt sich um einen Account, der die Erinnerungen an Daniel Küblböck am Leben erhalten möchte.