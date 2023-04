Sylvie Meis datet jetzt sich selber

Die Musik ersetzt jetzt den Mann im Haus: «Ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich erst mal ganz alleine hier mit Jazzmusik sinnlich sein will. All by myself! Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal so fühle, aber es ist wirklich so.» Blind für Reize sei sie trotz allem nicht geworden und gucke durchaus manchmal einem Mann hinterher. Doch die kleine Schwärmerei erledige sich jeweils innert Sekunden. «Jetzt will ich Ruhe. Ich will mich nicht in eine neue Beziehung flüchten, nur weil ich allein bin», sagt Sylvie Meis resolut – an das grosse Liebes-Happy-End glaubt sie aber trotzdem: «Ich werde immer auf der Suche nach meinem perfekten Märchen sein.»