Entbrennt ein Erbstreit unter Berlusconis Kindern?

Vor allem, da Berlusconi seine beiden ältesten Kinder aus erster Ehe bereits noch zu seinen Lebzeiten in zentralen Positionen seines Imperiums eingesetzt hatte. Marina wurde schon 1998 Präsidentin der Familienholding Fininvest. Pier bekleidet die Chef-Position des TV-Konzerns Mediaset, an dem Fininvest 61,21 Prozent der Anteile hält. Den drei Kindern aus zweiter Ehe hingegen gab Berlusconi keine derartig wichtigen Positionen im operativen Geschäft seines Imperiums. Das könnten nun zum Problem werden. Immerhin müssten die Anteile der Familienholding an Mediaset gleich unter den fünf Geschwistern aufgeteilt werden – ganz egal, wer wo auf dem Chefsessel sitzt. Da scheint ein Streit vorprogrammiert.