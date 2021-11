Nach MS-Diagnose: So geht es Christina Applegate

«Ich sende euch allen an diesem Tag so viel Liebe», fuhr Applegate fort. «Viele leiden heute und ich denke an euch. Mögen wir die Kraft finden, unsere Köpfe zu heben. Meiner liegt derzeit auf meinem Kopfkissen. Aber ich versuche es.» In den Kommentaren sind viele Geburtstagsglückwünsche zu lesen. Zahlreiche Fans hinterliessen liebevolle Worte und machten der Schauspielerin Mut.