Nach Ray Liottas Tod: Emotionale Abschiedsworte seiner Verlobten

Ray Liotta feierte mit «Goodfellas» seinen Durchbruch

1989 wurde Liotta mit der Rolle des Shoeless Joe Jackson in «Feld der Träume» einem grösseren Publikum bekannt. 1990 gelang ihm der endgültige Durchbruch mit Martin Scorseses (79) Mafia-Epos «Goodfellas». Darin spielte er den Gangster Henry Hill. Es folgten Kinorollen in «Cop Land», «Narc», «Killing Them Softly» oder «Sin City 2». Zudem war er in Serien wie «Emergency Room», «Modern Family» oder «Young Sheldon» zu sehen.