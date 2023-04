Jeremy Renner verfasste Abschiedsworte an seine Familie

In einem Clip zu dem bevorstehenden Interview, «Jeremy Renner: The Diane Sawyer Interview – A Story of Terror, Survival and Triumph», kämpft der 52-Jährige mit den Tränen, als er beschreibt, wie er im Krankenhaus lag und offenbar mit seinem Tod rechnete. «Ich schreibe also Notizen in mein Handy, die die letzten Worte an meine Familie sind», sagt er im Gespräch mit Diane Sawyer (77).