Jeremy Renner gibt erstes Lebenszeichen aus der Klinik

Schneepflug-Unfall an Neujahr, als er helfen wollte

Renner erlitt ein stumpfes Thorax-Trauma und orthopädische Verletzungen, nachdem er am 1. Januar in einen Schneepflug-Unfall auf seinem Grundstück in Reno, Nevada, verwickelt war und mit dem Flugzeug in ein Krankenhaus gebracht wurde. Er wurde am 2. Januar operiert und blieb danach auf der Intensivstation in kritischem, aber stabilem Zustand.