Die Geschworenen haben dem Schauspieler am 1. Juni in seinem Verleumdungsprozess zum Grossteil Recht gegeben. Heard habe ihn verleumdet, weswegen sie 15 Million US-Dollar - umgerechnet etwa 14 Millionen Euro - Schadenersatz zahlen soll. Aber auch er habe Heard verleumdet. In weniger Punkten gab die Jury entsprechend der Ex-Frau des Hollywoodstars Recht, weshalb Depp Schadenersatz in Höhe von zwei Millionen Dollar - rund 1,9 Millionen Euro - entrichten soll.