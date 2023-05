Teufel mit Engelsgesicht

Mit Romy verband Berger eine lebenslange Freundschaft. In die Rolle des exzentrischen Bayernkönigs steigerte sich Berger so sehr hinein, dass er nach dem Dreh psychiatrische Hilfe beanspruchte. 1974 spielte Berger erneut unter der Regie seines Mentors und Geliebten in «Gewalt und Leidenschaft» einen teuflischen Charakter mit einem Engelsgesicht. Eine Mischung, die zu einem Markenzeichen wurde. In den frühen Siebzigern war Berger ein gern gesehener Gast bei den Schönen und Reichen des Jetset. «Solange ich Geld habe, gebe ich es aus», so das Credo des Schauspielers.