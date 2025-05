Nadja «Naddel» Abd el Farrag stirbt mit 60 Jahren

Nadja Abd el Farrag ist tot. Wie die «Bild» berichtet, starb die Ex von Dieter Bohlen (71) bereits am 9. Mai – offenbar an Organversagen. Abd el Farrags Leben war geprägt von Höhen und Tiefen. Vor allem ihre Beziehung zu Pop-Titan Dieter Bohlen, die von 1989 bis 1996 und erneut von 1997 bis 2001 andauerte, brachte ihr grosse Bekanntheit. Später moderierte sie das Erotikformat «Peep» und nahm 2004 am RTL-Dschungelcamp teil.