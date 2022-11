Nancy Pelosis Ehemann steht ein langer Genesungsprozess bevor

«Brutaler Angriff»

Ein Mann ist in der Nacht auf Freitag (28. Oktober) in das gemeinsame Haus des Ehepaares in San Francisco eingedrungen und hat dort Paul Pelosi attackiert. Nancy Pelosi hat sich einen Tag später erstmals zu dem Vorfall geäussert. «Gestern Morgen brach ein gewalttätiger Mann in das Haus unserer Familie ein, verlangte, mich zu sehen, und griff meinen Mann Paul brutal an», sagte sie in ihrem Statement. «Unsere Kinder, unsere Enkelkinder und ich sind untröstlich und traumatisiert von dem lebensbedrohlichen Angriff auf ihn.»