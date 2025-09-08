Naomi Campbell eifert ihrem DJ-Freund nach

Naomi Campbell feierte ihr Debüt beim «Ye Summer Closing». Das Electro-Festival fand in einer Baugrube im Münchner Norden statt. Die Ankündigung klang vielversprechend: «Vom Vogue Cover auf die DJ-Bühne». Bevor das britische Supermodel ans Mischpult trat, bekreuzte sie sich. Zu Beginn soll die 55-jährige Mutter aufgeregt und angespannt gewirkt haben, wie etwa der «Spiegel» schreibt. Was naheliegend wäre, denn nach Angaben des Veranstalters seien zwischen 3000 und 4000 Tickets für das Festival verkauft worden. Nach einer Weile habe sie sich aber entspannt. Einige Eindrücke zu ihrem Auftritt teilte das Supermodel mit ihren Fans anschliessend auf Instagram in einer Story.