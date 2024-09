Naomi Campbell hat Charity-Gelder veruntreut

Ein Teil der Gelder wurde zurückgeholt und gespendet

Inzwischen konnten die Ermittler fast 350'000 Pfund, also rund 396'500 Schweizer Franken, zurückholen. Diese sichergestellten Gelder gingen an Save the Children und den Mayor's Fund for London, der Fashion For Relief bereits vor vier Jahren der Aufsichtsbehörde meldete, nachdem eine Spendenpartnerschaft zerbrochen war.