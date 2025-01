Naomi Campbell macht mit ihren Kindern Skiferien in Gstaad

Naomi Campbells Tochter geniesst aber nicht nur die Ausflüge auf die Skipiste, genauso spannend scheint sie die heimischen Kühe zu finden, die sie interessiert durch eine Glasscheibe beobachtet. Was ausserdem in den Winterferien in Gstaad auf dem Programm steht: Engel in den Tiefschnee zaubern, Ausfahrten auf einem echten Davoser-Schlitten und Spaziergänge auf Mamas Arm durch die Schweizer Berglandschaft.