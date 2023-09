Naomi Campbell spricht offen über ihre Menopause

Ausgerechnet ein Topmodel spricht über ihre Menopause so offen, wie es sonst nur selten jemand tut. Denn als bei Naomi Campbell (53) während den Dreharbeiten zur Apple TV-Doku «The Super Models» plötzlich Hitzewallungen ausbrechen, mag die Britin dies nicht verstecken. Während sie in der Doku für ein Fotoshooting im Blitzlichtgewitter posiert, klagt sie jäh: «Ich bin gerade in den Ofen gekommen.» Dass Campbell damit Hitzewallungen in Zusammenhang mit der Menopause meint, erklärt sie wenig später. «In der einen Minute geht es mir gut. In der nächsten Minute kommt dieser Backofen hoch.»