Nathalie Volk und Frank Otto sind wieder ein Paar

«Auf jeden Fall», kommentierte Volk etwas später zudem die Anmerkung, dass am Ende alles zusammen komme, was auch zusammen gehöre. Dazu setzte sie ein Herz-Emoji. «Ich möchte unserer Liebe eine zweite Chance geben», hatte sie erst vor wenigen Tagen der «Bild»-Zeitung erzählt. «Ich liebe Frank so wie er ist. Ich glaube nicht, dass man sich entlieben kann», fügte sie an. Die beiden passten «einfach zusammen» und er stehe stets an ihrer Seite.