Mit Schweiz-Schal um den Hals

Kommentare wie «Jemand muss etwas Gewicht verlieren», «Es ist Zeit für die Abnehmspritze», «Was hat sie gegessen?» oder auch «Sie hat ‹Maneater› wörtlich genommen» sind beinahe unter jedem ihrer Beiträge zu finden. Einige User gehen gar so weit und posten Bilder von Schweinen. Ja, die mittlerweile 43-Jährige hat nicht mehr den zierlichen Körper, den sie vor 20 Jahren noch hatte. Doch auch damals schien er schon «nicht gut genug» zu sein. So enthüllte die Sängerin in einem Interview mit «Page Six» 2024, dass ihr Körper in den 00er-Jahren von den Magazinen nicht nur heller gephotoshoppt wurde, sondern mit dem Bildbearbeitungstool auch ihre Hüften ständig verschmälert wurden.