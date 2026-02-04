«Mein Schwiegersohn Brooklyn ist grossartig»

Beim Invest Live Event in West Palm Beach wurde Peltz auf das Drama um die Beckhams angesprochen. Dabei betonte er, dass er seine Tochter und deren Ehemann voll und ganz unterstütze, wie das «People»-Magazin berichtet. «Meine Tochter und die Beckhams sind eine ganz andere Geschichte und heute nicht Thema. Aber ich kann sagen: Meine Tochter ist grossartig, mein Schwiegersohn Brooklyn ist grossartig, und ich freue mich auf eine lange, glückliche Ehe der beiden.»