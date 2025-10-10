Neue Details im Rosékrieg zwischen Jolie und Pitt

Ein traumatisches Zugeständnis

Die Schauspielerin reichte die entsprechenden Papiere am 6. Oktober 2025 beim Superior Court des Los Angeles County ein. Darin soll Angelina Jolie erklärt haben, sie habe Brad Pitt nach einer «traumatischen Zeit» die Kontrolle über ihre gemeinsamen Familienhäuser, inklusive «Miraval», überlassen, ohne eine Entschädigung zu fordern. Ihre Hoffnung sei es gewesen, ihn damit zu beruhigen.