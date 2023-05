Kehrt Britney Spears nie wieder auf eine Bühne zurück?

Mehrere enge Vertraute von Spears sollen darin zu Wort kommen und unisono behaupten: Auftritte oder gar ganze Tourneen kommen derzeit überhaupt nicht infrage. Zwar wolle Britney Spears ihre Karriere fortsetzen, dabei aber nicht mehr auf Bühnen auftreten. In Zukunft könnte es so also nur noch neue Songs und Alben von Spears geben, aber keine Konzerte mehr. Spears seien die endlosen Proben vor solchen Touren zu viel. Sie wolle die Choreografien nicht mehr auswendig lernen und habe kein Interesse mehr an einem Bühnen-Comeback.