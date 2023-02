Sting und Tyler Perry auf dem Treppchen

Auch mit Platz zwei war nicht unbedingt zu rechnen. Ihn belegt Sting (71) mit 210 Millionen Dollar. Auch der ehemalige Sänger von The Police verkaufte seine Musikrechte, die Universal Music Group zahlte dafür ebenfalls 300 Millionen Dollar. Rang drei geht an Tyler Perry (53). Der in Deutschland weniger bekannte Schauspieler und Produzent setzte 2022 schätzungsweise 175 Millionen Dollar um.