Nicht einmal Mickey macht Justin Bieber mehr froh

Nicht der erste griesgrämige Auftritt

In jüngster Zeit wurde Justin Bieber immer wieder in schlechtem Zustand in der Öffentlichkeit gesichtet. Anfangs Februar lief er mit Augenringen und zerzaustem Bart durch die Strassen New Yorks. Wenige Tage zuvor zeigte er sich im Januar im Big Apple mit ernster Miene und eingefallenem Gesicht.