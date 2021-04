Nick Carter postet erstes Foto mit seinem Baby

In der Bildunterschrift bedankt sich Carter ausführlich bei den Ärzten und Schwestern des Krankenhauses. «Wir sind so dankbar für alles, was Sie für uns getan haben», heisst es dort. Das kleine Mädchen, dessen Name noch nicht bekannt gegeben wurde, war bereits am 21. April auf die Welt gekommen. Mittlerweile seien Mama und Baby auch wieder zu Hause und es gehe ihnen gut. Doch offenbar gab es zuvor einige Komplikationen.