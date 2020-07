Nick Cordero verliert Kampf gegen Corona

In den nachfolgenden Jahren folgten weitere Broadway-Produktionen. Zu seinen berühmtesten Rollen zählt der Leibwächter Cheech im Musical «Bullets Over Broadway». Für diese Rolle wurde Cordero 2014 sogar mit dem Outer Critics Circle Award for Outstanding Featured Actor in a Musical and a Theater World Award ausgezeichnet. Im Weiteren wirkte Cordero in mehreren amerikanischen TV-Serien mit, dartuner in «Side by Side by Susan Blackwell», «Blue Bloods» und zuletzt in der Krimiserie «Law & Order».