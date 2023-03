Heiraten Nicola Peltz und Brooklyn Beckham nochmal?

Ein Insider sagte nun gegenüber «Closer», dass beide, Nicola und Brooklyn sich auch deswegen eine erneute Zeremonie wünschen, um den angeblichen Streit in der Familie beizulegen. «Die ganze Sache war ein Albtraum. Sie war alles andere als glücklich mit der Hochzeit, der Vorbereitung mit den drei verschiedenen Planern und verbindet sie jetzt mit Streit, Problemen und Spannungen», so die Quelle. So möchte natürlich niemand an seinen Hochzeitstag zurückdenken. Wie der Insider weiter wissen will, kann Nicola sich inzwischen nicht einmal mehr Bilder des Festtages anschauen, da dieser mit negativen Emotionen verbunden ist.