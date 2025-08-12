Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham haben erneut Ja gesagt

Im April 2022 haben sich Nicola (30) und Brooklyn Peltz-Beckham (26) erstmals die ewige Liebe und Treue geschworen, nun haben sie ihr Ehegelübde mit einer zweiten Hochzeit erneuert. Auf Instagram teilen die Eheleute Bilder von der intimen Zeremonie, die das Paar innig und verliebt zeigen. «Für immer mein Mädchen», schreibt Brooklyn Peltz-Beckham romantisch zu einer Reihe von Schnappschüssen. Nicola Peltz-Beckham fügt hinzu: «Dieser Tag bedeutet uns so viel». Umso mehr verwundert es, dass an eben diesem besonderen Tag die Familie des Bräutigams nicht anwesend war. Während die Familie Peltz zahlreich erschienen ist, glänzten die Beckhams mit Abwesenheit. Der Streit ist also noch immer nicht aus der Welt geschafft.