Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham haben erneut Ja gesagt

Im April 2022 haben sich Nicola (30) und Brooklyn Peltz-Beckham (26) erstmals die ewige Liebe und Treue geschworen, nun haben sie ihr Ehegelübde mit einer zweiten Hochzeit erneuert. Auf Instagram teilen die Eheleute Bilder von der intimen Zeremonie, die das Paar innig und verliebt zeigen. «Für immer mein Mädchen», schreibt Brooklyn Peltz-Beckham romantisch zu einer Reihe von Schnappschüssen. Nicola Peltz-Beckham fügt hinzu: «Dieser Tag bedeutet uns so viel». Umso mehr verwundert es, dass an eben diesem besonderen Tag die Familie des Bräutigams nicht anwesend war. Während die Familie Peltz zahlreich erschienen ist, glänzten die Beckhams mit Abwesenheit. Der Streit ist also noch immer nicht aus der Welt geschafft.
Nicola Peltz' Vater führte die Trauung durch
Zurück zur Hochzeit: Nicola Peltz entschied sich laut der «British Vogue» für ein Hochzeitskleid mit Geschichte. Demnach trug die Braut dasselbe Kleid wie ihre Mutter Claudia Heffner Peltz (70) an ihrem Hochzeitstag 1985.
Die geheime Zeremonie soll auf dem Anwesen ihres Vaters Nelson (83) stattgefunden haben, der die beiden auch traute. «Um ehrlich zu sein, könnte ich mein Gelübde jeden Tag mit ihr erneuern», gesteht der Bräutigam gegenüber «People». «Ich denke, eine Person zu finden, mit der man den Rest seines Lebens verbringen will, ist das Wichtigste – und etwas, das einen auch als Person formt. […] Es hat wirklich Spass gemacht.»
Zur Hochzeitsgesellschaft gehörten unter andrem Peltz' Schwester Brittany (33) sowie ihre Brüder Will (39) und Bradley (35), der Oscar-Gewinner Adrien Brody (52) und seine Partnerin Georgina Chapman (49). Auch der Modedesigner Alexander Wang (41) feierte mit. Eben alle, ausser die Familie des Bräutigams.
Beckhams verpassen wegen Familienferien die Hochzeit
Einen Blick auf Victoria Beckhams Instagram-Profil verrät, wo sich die Bande zum Zeitpunkt der Hochzeit aufhielt – nämlich in den Familienferien. Die Bilder zeigen die braun gebrannten Oberkörper der Beckham-Männer David (50), Cruz (20) und Romeo (22) und die sommerlich bekleidete Beckham-Frauen Victoria (51) und Harper (14) auf einer protzigen Yacht.
Ob die Hochzeit nicht nur für die Öffentlichkeit geheim war, sondern auch der eigenen Familie verschwiegen wurde?