Mit einem Ring am Finger fühlt er sich einfach am wohlsten. Nicolas Cage, 56, hat am 16. Februar zum fünften Mal das Jawort gegeben. Dieses Mal an Riko Shibata, eine 26-jährige Dame aus Japan. «Es ist wahr, und wir sind sehr glücklich», lässt Cage über eine Sprecherin ausrichten.