Nicole Kidman und Keith Urban wollen drittes Kind

Nicole Kidman war in erster Ehe elf Jahre, bis 2001, mit Hollywoodstar Tom Cruise verheiratet. Im Jahr 2006 gab sie Keith Urban das Ja-Wort. Die Ehe gilt weitestgehend als skandalfrei. Keith Urban enthüllte allerdings, dass er seine Party-Gewohnheiten und Alkohol-Exzesse eingeschränkt habe, um mit Nicole verheiratet zu bleiben. Der Künstler hatte in der Vergangenheit Probleme mit einer Drogen- und Alkoholabhängigkeit. Kurz nach der Heirat mit Nicole Kidman im Jahr 2006, checkte er in einer Reha ein, um die Suchtprobleme in den Griff zu bekommen.