Die Diagnose kam mitten in den Arbeiten für die neue Doku-Serie «After Baywatch: Moment in the Sun», bei der Eggert nicht nur mitwirkte, sondern auch als Produzentin agierte. Trotz der erschütternden Nachrichten zu ihrer Gesundheit wollte Eggert das Projekt, dessen Ergebnis jetzt auf der Streaming-Plattform Hulu zu sehen ist, nicht verlassen und war bis zum Schluss mit dabei.