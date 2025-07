Seit fast zehn Jahren lebt Noah Becker wieder in der deutschen Hauptstadt Berlin. Doch der Künstler pendelt für die Liebe – zu seiner Mutter und eben auch zu seiner Auserwählten. «Meine Freundin wohnt in LA», erklärt Becker. Die Rede ist von Musikerin Brittany Foushé (33). Die R&B-Sängerin hat 2018 in der US-amerikanischen Castingshow «The Voice» mitgemacht und sich in der Musikszene einen Namen gemacht. «Ich bin ihr grösster Fan», schwärmt er. Wie Noah Becker in der Sendung verrät, sind sie seit drei Jahren überglücklich.