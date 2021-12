Es war der erste gemeinsame Auftritt auf dem roten Teppich, nachdem sich die beiden bereits vergangenen Juni am Wimbledon-Tennisturnier in London gezeigt hatten. Nun nutzten Romeo Beckham, 19, und seine gleichaltrige Freundin Mia Regan die British Fashion Awards am Montag dazu, um erstmals ganz offiziell zusammen im Blitzlichtgewitter zu posieren.