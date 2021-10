Oana Nechiti und Erich Klann erwarten zweites Kind

Oana Nechiti, 33, und Erich Klann, 34, werden zum zweiten Mal Eltern. Das gab das Paar auf Instagram bekannt. «Wir dürfen das zweite Mal das grösste Wunder des Lebens erleben», schreibt Nechiti in ihrem Posting. «Unsere Familie ist bald komplett und unser Niki ist bald ein grosser Bruder.» Ein Geschwisterchen habe er sich beim Auspusten seiner Geburtstagstorte gewünscht, erklärt die Tänzerin weiter und wendet sich an ihren Partner: «Erich, mein Liebling, du bist bald Doppel-Papa. Ich freue mich so sehr, dass du der Papa meiner Kinder bist! Ich liebe dich von ganzem Herzen und freue mich sehr auf unser Leben mit zwei Kindern.»