Oasis-Legende Noel Gallagher beschimpft Prinz Harry

Er könne den «verdammten Schmerz» von Prinz William nachfühlen. Gallagher liegt seit Jahren mit seinem Bruder Liam Gallagher, 48, im Clinch. Auch deswegen wurde eine Oasis-Reunion immer wieder abgeblasen. In Richtung Harry habe er den Rat, dass dieser «einfach mal die Klappe halten» und nicht in Interviews ständig seine Familie schlechtmachen solle. Auch gegenüber Herzogin Meghan, 39, hat Gallagher eine provokante Meinung: «Das passiert, wenn man sich mit Amerikanern einlässt. So einfach ist das.»