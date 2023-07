Obamas trauern um ihren persönlichen Koch

Die Polizei hatte am Sonntag eine Meldung über einen vermissten Stand-Up-Paddler erhalten. Ein Augenzeuge soll beobachtet haben, wie der Mann Probleme hatte, an der Oberfläche zu bleiben. Dann sei er unter Wasser geraten. Am Tag danach wurde die Leiche von Tafari Campbell gefunden, 30 Meter vom Strand entfernt. Das Wasser sei an dieser Stelle 2,5 Meter tief gewesen.