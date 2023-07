Es ist keine Neuigkeit, dass es bei Amira (30) und Oliver Pocher (45) aktuell wohl nicht so gut läuft. Die beiden verrieten schon vor einigen Wochen in ihrem Podcast, dass sie gerade mitten in einer Ehekrise stecken. Dennoch heizt der Comedian jetzt die Gerüchteküche an. Denn bei seinem jüngsten Festival-Auftritt fällt bei genauerem Hinsehen auf: Der Ehering fehlt!