Oliver Pocher schiesst gegen die Eidgenossen

Sandy Meyer-Wölden erwägt ebenso einen Umzug: «Ich fühle mich so wohl in der Schweiz, dass ich überlege, in einigen Jahren auszuwandern. (...) Da spiele ich wirklich mit dem Gedanken», erklärt sie – und betont die Vorzüge der Schweiz: «Es ist ein Land, in dem alles funktioniert. Es ist sauber, die Leute sind nett, das Essen ist gut, das Wetter ist toll.» Sie fügte hinzu, dass sie sich vor 15 Jahren nicht hätte vorstellen können, in die «ruhige Schweiz» zu ziehen, aber jetzt könne es ihr «nicht ruhig genug sein».